Большой театр заключил с анонимным дирижером контракт на 500 млн рублей

Большой театр в Москве заключил с неназванным режиссером контракт 500 млн рублей. Об этом 18 декабря сообщил портал «Сплетник» со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно имеющимся в отрытом доступе данным, договор действует с 1 июня 2024 года по 30 июня 2029 года. Ежегодная сумма выплат дирижеру составляет 100 млн рублей — то есть примерно по 8 млн каждый месяц.

«Предмет договора — участие дирижёра в репетициях, премьерных спектаклях и спектаклях текущего репертуара, концертах на сценических площадках Большого театра, а также в гастрольных поездках, выездных и иных мероприятиях РФ и за рубежом», — цитирует портал официальную документацию.

Отмечается, что фамилия дирижера, с которым заключен данный договор, остается неизвестной. На сайте Большого театра указаны фамилия четырех специалистов, однако среди них нет Валерия Гергиева, возглавившего культурную институцию в 2023 году.

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