Спутницу Павла Дурова заподозрили в том, что она его сдала

Спутница основателя Telegram Павла Дурова могла работать на французские спецслужбы и уговорить его полететь во Францию, чтобы там бизнесмена арестовали.

Соответствующую точку зрения выразил адвокат-международник Андрей Алешкин. По его словам, важно разобраться, кто эта девушка.

«Это близкий человек или человек, который и привез Дурова во Францию для того, чтобы в дальнейшем его арестовали. Если вторая версия, то она вряд ли понесет какую-то ответственность», - сказал он aif.ru и добавил, что девушка могла исполнять некую миссию и заключить сделку о сотрудничестве.

В случае, если она является близким Павлу человеком, то ему придется защищать спутницу: в руках Дурова ее жизнь тоже.

Напомним, девушку и телохранителя, которые прилетели с ним в Париж, отпустили. Спутницей Дурова называют 24-летнюю Юлию Вавилову. О ней писали, будто девушка увела Дурова у беременной модели.

Родственники Юлии не связывались с ней – узнают подробности из СМИ.