Списывал на стрессовый период: мужчина неделю игнорировал головную боль и оказался парализован

Житель Великобритании Гарет Бэйли не придавал значение головной боли, которая донимала его неделю, и оказался парализован. Историю мужчины опубликовало издание Metropoles.

По словам британца, он списывал головную боль на стрессовый период и продолжал работать. Однако спустя неделю она оказалась настолько невыносимой, что начала мешать трудиться. А в один из дней мужчина потерял сознание во время выполнения своих обязанностей. Так он оказался в больнице.

Медики обследовали пациента и выяснили, что у него случился инсульт. Из-за этого у британца появился синдром запертого человека — людей в таком состоянии парализует, но они остаются в сознании. Сейчас мужчина находится в доме престарелых, где проходит реабилитацию. В скором времени он планирует вернуться домой.

Ранее сообщалось, что 64-летний мужчина вернулся с того света в Великобритании. Он по неизвестной причине ожил в больнице.