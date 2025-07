Близкие молились и вздрагивали от каждого звонка: умиравший на глазах у родных британец воскрес в больнице

В Великобритании 64-летний мужчина ожил через 45 минут после остановки сердца. Его удивительную историю воскрешения опубликовал Need To Know (NTK).

Британец буквально умирал на глазах у своих родных. Он помогал обустраивать им детскую площадку во дворе и через некоторое время лишился чувств из-за сердечного приступа.

Врачи три часа пытались реанимировать пациента, но безуспешно. Сердце мужчины остановилось, он попал в больницу в состоянии комы. Дочь британца уже начала обзванивать близких и говорить о смерти папы.

В то же время, несмотря на критичность ситуации, семья пациента продолжала молиться за него и ждать звонка с хорошими новостями. Так и произошло — по неизвестной причине мужчина ожил. Уже на следующий день поле госпитализации он сам позвонил родным и обрадовал их.

Ранее в Дагестане местную жительницу едва не похоронили живьем. Она неожиданно очнулась во время обряда омовения.