Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала любимый анекдот на форуме

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала любимый анекдот на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Он характеризует женщин.

«Есть один анекдот, который мне очень нравится. Две женщины просидели в одной камере в тюрьме 10 лет. Так случилось, что они одновременно вышли. Они вышли за ворота тюрьмы и еще два часа проговорили», - пошутила Матвиенко.

Соответствующее видео приводит Ura.ru.

Евразийский женский форум проходит в Петербурге с 18 по 20 сентября. Он организован Советом Федерации и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. В этом году участниками форума стали более 1500 человек из 126 стран.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва прокомментировала дело предпринимателя Елены Блиновской. Она рассказала, что у той есть риск получить реальный срок. При этом денег у арестованной нет – так говорят близкие.

Также Меркачева сообщила, откуда у Елены красивые платья и пиджаки, в которых она появляется в судах. Оказалось, что наряды можно передавать – в СИЗО сидят в собственной одежде.