«Денег у нее нет»: Ева Меркачёва заявила, что Елена Блиновская может получить реальный срок

Блогер и предприниматель Елена Блиновская может получить реальный срок. Соответствующее мнение в беседе с сайтом «Страсти» выразила журналистка, писательница, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва.

«Поступили с ней, конечно, жестоко, потому что преступление экономическое. И могли не брать под стражу. Стоило избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы – у нее есть дети, она впервые привлекается, не рецидивистка. Выбрали, чтобы показать - таким образом могут поступить с блогерами. Риск получить реальный срок у нее есть. Сложно сказать, как будет вести себя следствие. Может, следствие пытается выйти на какие-то договоренности, чтобы она погасила максимальный ущерб. Как передают ее близкие люди, этих денег у Блиновской нет», - сообщила Меркачёва.

Мы поинтересовались, откуда у Елены красивые платья и пиджаки, в которых она появляется на судах.

«Пиджаки и платья можно передавать. Это не запрещено. Люди в СИЗО находятся в своей собственной одежде», - рассказала правозащитница.

Говоря об условиях содержания женщин в СИЗО в целом, Меркачёва рассказала, что в некоторых есть парикмахер, спортзал.

«В женском СИЗО Москвы есть парикмахерская, и там заключенные могут сделать маникюр, коррекцию бровей, массаж лица. Все это помогает поддерживать нормальный вид, особенно при выезде в суд. Это очень важно. Те женщины, которые приезжают из женского СИЗО Москвы в суд, нормально выглядят. Они выглядят как женщины. Если бы не было этой парикмахерской, я даже не представляю, в каком состоянии они бы туда попадали. Еще там проводили эксперимент: на каждом этаже в корпусах были чемоданчики красоты. В них входили фен, утюжки, чтобы женщины могли привести в порядок волосы накануне суда», - рассказала Меркачёва.

Подробнее о ее деятельности, самых громких делах, изменениях в пенитенциарной системе читайте в нашем интервью.