Спектакль с примой Большого театра Захаровой отменили в Сеуле по инициативе Киева

В Сеуле отменили постановку Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, которая должна была состояться в апреле. Зрителям вернут деньги за приобретенные билеты.

Сообщение об отмене спектакля появилось на сайте Сеульского центра искусств. Постановку должны были показать в Корее 17−21 апреля.

«Приносим искренние извинения всем тем, кто с нетерпением ждал этого события, и просим понимания», — сказано в сообщении.

Как пояснила компания InArts Production, которая занималась организацией гастролей, мероприятие планировалось провести еще до пандемии. Причиной его отмены сейчас стала спецоперация на Украине.

До этого посольство Украины в Южной Корее и другие страны Евросоюза призвали отменить культурное сотрудничество с Россией.

Посольство России в Сеуле посчитало такие действия бестактными, отметив, что Киев пытается сорвать мероприятия, утвержденное еще несколько лет назад.

Народная артистка РФ Светлана Захарова была в 1996-2003 годах солисткой Мариинского театра, с 2003 года перешла в Большой театр, где работает под руководством Людмилы Семеняки. В 2023 году балерина попала в санкционный список Украины.

Ранее Продюсеры и психолог объяснили поведение недавно вернувшейся в Россию Кристины Орбакайте.