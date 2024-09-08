Специалисты раскрыли, кто может стать первым в мире триллионером к 2027 году

Основатель Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году. Это следует из данных Informa Connect Academy, отслеживающей состояние богатейших людей на Земле.

В среднем состояние самого богатого человека в мире увеличивается в среднем на 110% в год. Согласно индексу миллионеров, состояние Маска оценивается в $ 251 млрд, пишет The Guardian.

Академия составила список возможных кандидатов триллионеров, чье состояние должно достичь триллиона долларов к 2027 году. Маск занял в списке первое место.

Вторым в мире триллионером (в 2028 году), согласно данным аналитиков, может стать основатель индийского бизнес-конгломерата Гаутам Адани. Его состояние растет в среднем на 123% за год.

Следом идут главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг и индонезийский магнат Праджого Пангесту. Они также могут стать триллионерами в 2028 году.

Ранее Илон Маск, рассказал, что США обанкротятся из-за чрезмерных госрасходов.