«Спасла не штора»: выяснились подробности атаки дрона на жилой дом в Москве

Беспилотник атаковал жилой дом на западе Москвы в ночь на 29 мая. Председатель ТСЖ Дмитрий Лызлов, ставший свидетелем прилета, опроверг, что людей спасла плотная штора.

Подробности выяснил сайт mk.ru.

По словам Лызлова, дроны были запущены глубокой ночью, когда люди спали. Председатель ТСЖ слышал один очень сильный взрыв.

На вопрос, правда ли, что людей уберегла плотная штора, он ответил: «Знаете, спасла не штора – спасло то, что дрон попал в межэтажное перекрытие. И то, что ближайшее от взрыва помещение было гостиной, а люди находились в спальне».

Он сообщил, что после взрыва все службы подняли по тревоге. Были вызваны экстренные службы, на место приехали префект, глава управы, власти города взяли на себя работу по устранению повреждений.

Точно неизвестно, сколько квартир пострадало. Лызлов сообщил, что предварительно речь идет о 3-4 квартирах. Пострадавших среди людей нет.

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