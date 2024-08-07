«Спасибо тебе»: Маргарита Симоньян поздравила родную сестру с днем рождения

Главный редактор RT и ИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поздравила сестру с днем рождения. Она обратилась к родственнице со словами благодарности.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома».

«Спасибо тебе за то, что на тебя всегда можно положиться, во всех случаях жизни: и после съемок, и после праздника, и в будни. Спасибо, что ты есть, любимая. Спасибо, что ты есть, сестра. С днем рождения!» - написала Симоньян.

Сестру главного редактора RT зовут Алиса. Она родилась 7 августа 1981 года.

Ранее Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование покушения на нее. Она передала «низкий поклон» от себя и семьи.

Покушение готовилось по заданию СБУ. Террористам предложили за 1,5 млн рублей последить за Симоньян и совершить покушение. Однако российские правоохранители отслеживали все переговоры злоумышленников.