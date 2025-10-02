Спасатель рассказал, что стало с предсмертной запиской альпинистки Натальи Наговициной

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал, что предсмертная записка Натальи Наговициной вряд ли сохранилась. По его словам, листок мог сдуть ветер. Об этом сообщает aif.ru.

Денис Киселев отметил, что альпинисты часто оставляют предсмертные послания для своих родных и близких, если оказываются в безвыходных ситуациях. Поэтому можно предполагать, что Наталья тоже подготовила записку. Однако при эвакуации ее могут не обнаружить.

«Если Наталья осталась в палатке, то горные ветра просто унесут эту записку из палатки», - рассказал спасатель.

Киселев подчеркнул, что записка сохранится только в том случае, если Наговицина предусмотрительно спрятала ее глубже, например, в одежду.

Напомним, что Наталья Наговицина признана погибшей. Ее тело все еще находится на пике Победы. Предположительно, снять его оттуда можно будет не раньше весны 2026 года.

Ранее появилась информация, что Наталья Наговицина подавала знак, что жива.