«Это сигнал, что она жива»: новые подробности гибели Натальи Наговициной

Президент федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что альпинистка Наталья Наговицина подавала знак, что еще жива. Об этом свидетельствовал рюкзак, который заметили у ее палатки.

Кубатов уверен, что Наталью можно было спасти. По его словам, женщина подавала сигнал о том, что ждет помощи.

«Очень важный момент — это рюкзак, который лежит рядом с палаткой. Мы регулярно участвуем в спасательных операциях в Гималаях и Харахоре и знаем — это сигнал, что она жива, что она есть и существует, и она рядом. Это дополнительный сигнал к тому, что она там есть», - заявил Эдуард, рассказывая о последнем видео, на котором запечатлели палатку.

Спасатели рассказали также, что при помощи технических средств спасти Наталью сложно, так как на такой высоте вертолеты не летают. Поэтому для операции потребовались бы 30 здоровых мужчин. Проблематично и доставлять на гору воду и еду, так как дроны не могут так высоко подниматься.

По данным специалистов, спустить тело Натальи можно будет не раньше весны 2026 года при условии, что будет хорошая погода и достаточно средств для восхождения.

Ранее сын Натальи Наговициной прокомментировал новости о ее смерти.