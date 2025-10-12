Спасатель назвал роковые ошибки пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых

Пропавшая в тайге под Красноярском семья Усольцевых совершила несколько серьезных ошибок, усложнивших их поиски. Спасатель-инструктор Максим Штыб рассказал, что они отправились в лес самостоятельно после того, как групповой поход был отменен инструктором.

По словам специалиста, у гида были веские основания отменить поход в тот день, поскольку инструкторы хорошо знают особенности местности и погодные условия. Однако семья все равно пошла в тайгу в одиночку, что стало первой критической ошибкой, рассказал спасатель NEWS.ru.

Второй серьезной недочет, как объясняет Штыб, заключался в том, что Усольцевы никому не сообщили о своем маршруте. Это значительно осложняет работу спасателей.

Спасатель также отметил, что в подобные походы обязательно нужно брать теплые вещи даже в хорошую погоду и средства для разведения костра. Остается неизвестным, соблюли ли эти правила пропавшие.

«Это все, что можно сказать на основании той информации, которая сейчас есть. Любая чрезвычайная ситуация обычно является совокупностью факторов», — отметил он.

Напомним, теперь пропавшую семью Усольцевых будут искать только альпинисты со специальным оборудованием и оружием.