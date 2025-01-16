Создавал ролики с помощью ИИ: карикатуриста Washington Post арестовали за видео с насилием над детьми

Карикатуриста Даррина Белла, чьи работы публиковались в Washington Post, взяли под стражу. Его арестовали за хранение роликов с сексуальным насилием над детьми, передает BNO News.

Американские правоохранители начали расследование в отношении карикатуриста после того, как он опубликовал в Сети 18 видеозаписей соответствующего характера. Всего у Белла нашли 134 ролика, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.

По данным СМИ, дело карикатуриста Washington Postстало первым в округе, связанным с хранением созданных ИИ видеозаписей на данную тему. Закон, делающий это уголовным преступлением, вступил в силу 1 января.

Ранее в США вынесли приговор паре геев* (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Мужчины насиловали приемных детей 10 и 12 лет.

*международное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ