Создал батальон «Арбат» и был объявлен в розыск на Украине: чем известен умерший после покушения Армен Саркисян

Умерший в результате покушения президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян был объявлен в розыск на Украине. Известно также, что еще 4 декабря киевский режим предъявил ему обвинение «в участии в незаконных вооружённых формированиях».

Другие подробности о личности Саркисяна приводит издание «Абзац».

Саркисян – основатель добровольческого батальона «Арбат», имел прозвище «Горловский». Его подразделение, как пишет издание, было создано в 2022 году и с первых дней участвует в спецоперации. Батальон включает преимущественно этнических армян, а с 2023 года входит в систему Минобороны.

Прозвище Горловский Саркисян получил неслучайно. Родившись в Ереване, в юные годы он переехал в Горловку, там окончил школу и институт, стал почетным гражданином. Саркисян занимался боксом, потом возглавил там федерацию.

Он помогал детям ДНР, а в конце 2024 года организовал поездку в Москву для ребят из Горловки.

Он также провел «Вечер бокса» в Москве, в турнире участвовали известные деятели и спортсмены. Спецгостем вечера стал певец SHAMAN.

Напомним, 3 февраля в Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса». Саркисяна госпитализировали, позже он умер в больнице. Перед покушением президент Федерации бокса ДНР заявлял об угрозах, его охрану усиливали.