Советский солдат спустя 40 лет вернулся из Афганистана и встретится с матерью

Бывший советский солдат Сергей Красноперов вернулся из Афганистана в Курган спустя 40 лет. Мужчина должен встретиться с матерью – на сегодняшний день женщине 80, ему – 60.

О возвращении сообщает aif.ru.

Красноперов родом из Кургана. Участвовал в военном конфликте в Афганистане, а в 1985 году попал в плен.

За время жизни за пределами России Красноперов сменил имя на Нурмомад, принял ислам, женился на местной девушке, воспитывает 6 детей.

22 мая он должен встретиться с матерью – первый раз за 40 лет.

Также бывший советский военный рассказал RT, почему сразу после освобождения из плена не вернулся на родину. Мужчина заявил, что «сильно боялся»: он полагает, что могли осудить на большой срок или расстрелять.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане учительница лишилась работы после постановки ко Дню Победы. Причиной стала советская форма на одном из мальчиков.