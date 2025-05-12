Один мальчик надел форму советского солдата: учительницу уволили из-за постановки ко Дню Победы в Узбекистане

В одной из школ Ташкента директриса уволила учительницу начальных классов, которая подготовила постановку ко Дню Победы. Причиной разлада стала советская форма на одном из мальчиков, передает Telegram-канал Readovka со ссылкой на местные СМИ.

Педагог посвятила преподаванию 37 лет. В этом году женщина задала ребятам посмотреть фильмы о вкладе Узбекистана в победу над фашизмом, а на следующий день она разыграла с ними сценку.

Директор учреждения увидел одного из учеников в советской форме и пришла в ярость. Она потребовала написать подчиненную заявление об увольнении. Управление дошкольного и школьного образования Ташкента встало на сторону директора. В органе заявили, что вместо постановки нужно было проводить урок математики.

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