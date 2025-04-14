Сотрудница мебельной фабрики в Ленобласти не назвала Путину свою зарплату

Сотрудница мебельной фабрики отказалась отвечать на вопрос президента России Владимира Путина о зарплате. Женщина ограничилась фразой «Хватает».

На это обратило внимание издание «Фонтанка».

Путин по видео-конференц-связи пообщался с сотрудниками новой мебельной компании во Всеволожске. Президент заговорил с сотрудницей и поинтересовался, сколько платят.

На это женщина ответила: «Хватает».

Глава государства продолжил: «Это коммерческая тайна или вы могли бы с нами поделиться?»

Работница с улыбкой отреагировала: «Среднестатистическая».

Издание «Фонтанка» нашло вакансии, судя по которым оператор производственной линии на предприятии получает от 70 тыс. рублей, а электромеханик – от 90.

Ранее Путин указал губернатору Ленобласти Александру Дрозденко на низкое количество браков. Глава региона согласился с замечанием.