«Сообщили, что я умерла сутки назад»: солистку Мариинского театра случайно «похоронили»

Солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис рассказала, что ее случайно признали мертвой. А все из-за ошибки с ИНН. Теперь девушка добивается того, чтобы ее «воскресили». Подробности выяснил сайт 78.ru.

По словам Анны-Марии, о том, что ее «похоронили», она узнала, когда не смогла войти в мобильное приложение банка. Она связалась с представителями, считая, что ее могли взломать мошенники, и выяснила – ее уже считают умершей.

«В отделении мне сообщили, что я «умерла» сутки назад. Сотрудники фотографировали меня и записывали видео, чтобы доказать начальству, что произошла ошибка, но отправили разбираться в госучреждениях», - рассказала оперная певица.

Ошибка произошла из-за того, что несколько лет назад при продаже машины в ее учетных данных оказался ИНН женщины с похожими именем и отчеством. А россиянка действительно недавно скончалась, поэтому аккаунт Матис на «Госуслугах» заблокировали.

Артистка отметила, что процесс «воскрешения» займет от трех до пяти дней.

Ранее появилась информация, что РКН может заблокировать аккаунты 10-тысячники, не имеющие регистрации.