РКН может заблокировать аккаунты 10-тысячники, не имеющие регистрации

Роскомнадзор (РКН) может потребовать от владельцев социальных сетей блокировки аккаунтов тех блогеров с аудиторией более 10 тыс. человек, которые до сих пор не прошли регистрацию в специальном перечне ведомства. Об этом в эфире канала «Соловьев Live» заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Чиновник напомнил, что, если канал с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков не включен в перечень Роскомнадзора, рекламодатели не имеют права размещать в нем рекламу, а другие каналы не вправе репостить их сообщения. Самому же каналу запрещено собирать пожертвования на свою деятельность.

«На данный момент санкции в виде административных штрафов для владельцев персональных страниц не предусмотрены. Но, вместе с тем, Роскомнадзор вправе направлять требования в адрес социальных сетей об ограничении доступа к таким персональным страницам, чьи владельцы не проходили процедуру регистрации, пока они не исполнят требования закона и не зарегистрируются в перечне блогеров 10-тысячников», - поделился Субботин.

Напомним, с 1 ноября 2024 года блогеров с 10 тысячами подписчиков обязали передать сведения о себе в Роскомнадзор. Уточняется, что в первую очередь деанонимизация коснется таких платформ, как Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Данные соцсети включены в Реестр соцсетей Роскомнадзора.

Ранее мы писали, что суд постановил заблокировать клип Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) и Dj Smash «Новая волна».