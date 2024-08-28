СМИ выяснили, планировался ли ужин Макрона и Дурова в день его прилета в Париж

Информация о якобы запланированном ужине президента Франции Эмманюэля Макрона с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в Елисейском дворце в день его прилета не соответствует действительности. Об этом пишет издание Le Monde cо ссылкой на источник в администрации французского политика.

Ранее издание Le Canard enchainé сообщило, что Павел Дуров во время задержания якобы рассказал, что его ждут в Елисейском дворце. По данным Le Monde, это недостоверная информация, поскольку Макрон вечером 24 августа находился не в Париже, а в своем семейном доме в Па-де-Кале, который расположен на севере Франции.

Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях.

В 2021 году Дуров получил французское гражданство. Он прилетел в Париж из Азербайджана на частном самолете, чтобы поужинать.

Ранее стало известно, что Франция выдала ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых в марте.