СМИ выяснили, планировался ли ужин Макрона и Дурова в день его прилета в Париж
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Информация о якобы запланированном ужине президента Франции Эмманюэля Макрона с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в Елисейском дворце в день его прилета не соответствует действительности. Об этом пишет издание Le Monde cо ссылкой на источник в администрации французского политика.
Ранее издание Le Canard enchainé сообщило, что Павел Дуров во время задержания якобы рассказал, что его ждут в Елисейском дворце. По данным Le Monde, это недостоверная информация, поскольку Макрон вечером 24 августа находился не в Париже, а в своем семейном доме в Па-де-Кале, который расположен на севере Франции.
Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях.
В 2021 году Дуров получил французское гражданство. Он прилетел в Париж из Азербайджана на частном самолете, чтобы поужинать.
Ранее стало известно, что Франция выдала ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых в марте.