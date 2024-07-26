СМИ выяснили, какой недвижимостью владел арестованный зам Шойгу

Стало известно, каким имуществом владеет семья экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который был задержан в рамках дела о коррупции. Об этом пишет Газета.Ru.

Журналисты ознакомились с декларацией о доходах от 2019 года, согласно которой доход чиновника за год составил 15,2 млн рублей. Булгаков владеет лишь частью 219-метровой квартиры — его доля составляет 109,5 к. м. Оставшаяся часть жилплощади принадлежит его жене. Вдобавок на женщину записано три земельных участка — 163 кв. м, 321 кв. м и 2270 кв. м, а также жилой дом площадью 621,8 кв. м.

Кроме того, супруга экс-замминистра обороны владеет внедорожником Lexus RX350. Ее доход в 2019 году составил порядка 226 тысяч рублей. Доход у женщины был неравномерным: в 2018 году она заработала свыше двух млн рублей, в 2017 — 234 тысячи, в 2016 — почти 249 тысяч, а в 2015 — 1,8 млн рублей.

Напомним, 26 июля Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщил, что экс-замминистра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу о коррупции. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что суд уже избрал чиновнику меру пресечения — его заключили под стражу.

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