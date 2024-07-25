«Надо сбросить»: глава Минздрава РФ Мурашко рассказал о своем лишнем весе

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко высказался о своем лишнем весе. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, ему необходимо сбросить несколько килограммов.

«Мой телефон и мои приборы, которые я использую достаточно активно для того, чтобы следить за весом, за состоянием определенных функций, они мне говорят, что надо сбросить шесть килограммов», — поделился Мурашко.

Глава Минздрава также подчеркнул, что для более детального обследования своей физической формы следует использовать метод биоимпедансобиометрии. Это исследование позволяет установить соотношение количества жировой ткани в организме, мышечной ткани и жидкости. В итоге можно быстро и безопасно оценить базовые параметры тела, а также определить резервные возможности организма.

Кроме того, Мурашко отметил, что большое влияние на работоспособность человека и его ощущения от жизни оказывает питание. Из-за этого министр рассказал о необходимости соблюдать ряд правил, включая отказ от переедания и увеличение количества овощей и фруктов в ежедневном рационе.

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