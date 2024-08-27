«Он этого не допустит»: директор Службы внешней разведки РФ о том, получит ли Запад чувствительную информацию от Павла Дурова

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что задержанный в Париже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не раскроет чувствительную для России информацию.

«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — приводит ИА Регрум слова Нарышкина.

Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях.

В 2021 году Дуров получил французское гражданство. Он прилетел в Париж из Азербайджана на частном самолете, чтобы поужинать.

Ранее в Парижском суде заявили об отсутствии сведений о сроках проведения заседания по делу Павла Дурова.