«Моя жизнь была на грани разрушительных перемен»: Мелания Трамп прервала молчание после покушения на мужа

Жена кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа редко появляется с ним на публичных мероприятиях, но после покушения на мужа Мелания Трамп прервала молчание.

«Когда я увидела, как в моего мужа попала та ужасная пуля, я поняла, что моя жизнь была на грани разрушительных перемен», - написала супруга политика в своем блоге.

Она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов и представителей секретной службы США за спасение Трампа. Кроме того, Мелания обратилась к американцам и призвала их сплотиться над язвительностью, разжигающей насилие, сообщает Газета.Ru.

Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании было совершено покушение. Пуля задела ухо политика.

По предварительным данным, 20-летний местный житель Томас Крук забрался на крышу одноэтажного здания в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп с предвыборной речью, и несколько раз выстрелил из винтовки AR. В результате преступник убил одного человека и ранил двоих, включая политика.

Также стало известно, что до покушения предполагаемый преступник записал видеоролик в соцсети, в котором заявил, что ненавидит республиканцев. При этом оказалось, что Томас Крук сам был республиканцем. Не исключено, что видео – фейк.