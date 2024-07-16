Смесь с ужасным запахом, падение из гроба: раскрыты шокирующие факты о фильмах «Вий» и «Джентльмены удачи»

Актерское ремесло в прошлом веке было весьма опасным занятием, и лишь иногда просто неприятным. Например, журналисты издания SevastopolMedia узнали несколько ужасающих фактов о съемках фильмов «Вий» и «Джентльмены удачи».

Так, в комедии от режиссера Леонида Гайдая была сцена, в которой герои передвигаются в цистерне с жидким цементом. Настоящий материал никто не использовал, вместо него была хлебная закваска с луковой эссенцией. Смесь оказалась очень зловонной и липкой. После съемок актерам пришлось потратить несколько часов, чтобы смыть с себя последствия трудового дня.

В кинофильме «Вий» на съемочной площадке едва не произошел трагичный случай. Наталья Варлей кружилась в гробу перед камерой, как внезапно выпала из него и полетела вниз с высоты. К счастью, актрису поймал Леонид Куравлев.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга отказались убирать арт-объект в виде стула с именем режиссера Римаса Туминаса. Они не увидели для этого причин.