Смерть жены и проблемы со здоровьем: что известно об Александре Виннике, которого обменяли на американца Фогеля

Россиянин Александр Винник накануне ночью вернулся домой в рамках достигнутых между Москвой и Вашингтоном договоренностей. Его обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Как оказалось, 45-летний программист пережил множество испытаний за свою жизнь и потерял жену, которая боролась со страшным заболеванием.

Мужчина известен как основатель криптовалютной биржи BTC-E, его арестовали в 2017 году по запросу США. Это случилось, когда он отдыхал с женой и детьми в Греции. Американский минюст выдвигал версию, что Винник якобы использовал площадку по обмену криптовалюты для отмывания денег и финансирования организованной преступности. Он же отвечал, что является всего лишь техническим специалистом.

«США хотят все контролировать и наложить свою руку на уникальные технологии», – говорил Винник после задержания.

Мужчина провел два года в тюрьме, а после был экстрадирован во Францию. Там его приговорили к пяти годам тюрьмы – за вымогательство и отмывание денег. В 2022 году он должен был выйти на свободу, но этого не случилось.

В августе Александра экстрадировали в США и хотели приговорить к пожизненному заключению. Тогда мужчина столкнулся с большими проблемами со здоровьем – из-за плохой еды и условий у него испортилось пищеварение и зрение. В 2024 он решил признать вину, чтобы хоть как-то облегчить положение.

Во время этой тяжелой жизненной ситуации Винник потерял жену, которая была больна раком. В 2020 году она умерла, не дождавшись возвращения супруга.

«Моя жена три года умирает. И мне никто даже не дает с ней увидеться. Это интересует разве суд? Отпустите меня до суда, чтобы я мог увидеться с женой и детьми, чтобы она приехала сюда и спокойно умерла. Почему меня не отпускают? Потому что я русский? Почему к нам такое предвзятое отношение?» – говорил он во время заседания суда.

После ухода из жизни жены, детей воспитывала мать Александра Винника. Женщина общалась с сыном по телефону и рассказывала, как сильно его изменила эта ситуация.

«Он признается, что все забывает. Не помнит дней рождений близких, забывает о различных событиях, связанных с семьей. Спрашивает, как выглядит наша квартира — говорит, я не могу вспомнить. Я ему: «Саня, ну что ты меня пугаешь». Особенно все это обострилось в 2024 году», – вспоминает она.

Она предположила, что сыну не с кем было там говорить. Она надеется, что у мужчины восстановится память. Женщина считает, что на него так сильно повлияла смерть жены, с которым они были – как одно целое.

Ранее мы писали о том, что основатель Telegram Павел Дуров не сможет уехать из Франции еще минимум год.