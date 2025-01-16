Сменившего имидж Цукерберга заподозрили в скором разводе с Присциллой Чан

Основатель компании Meta* (деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг достаточно кардинально изменил имидж — пользователи социальных сетей полагают, что бизнесмен нанял себе нового стилиста (или в принципе впервые это сделал). И фанаты техномиллиардера считают, что на одном только внешнем виде преображения их кумира не закончатся.

В интернете уверены — вслед за образом талантливого ботаника на свалку истории может отправиться и 40-летняя жена Цукерберга Присцилла Чан.

«Он работает над стилем, меняет прически и обновляет гардероб. Ушли в прошлое рваные толстовки и неряшливые наряды — их заменили стильные футболки Balenciaga и часы Greubel Forsey за 900 тыс. долларов. И есть предположения, что 40-летний мужчина планирует заменить жену более молодой моделью», — пишет Radar Online.

Этому мнению вторят завсегдатаи Reddit — они уверены, что Цукерберг сейчас переживает кризис среднего возраста. Они уверены: в течение трех лет он разведется, а затем в СМИ появится много информации о его отношениях с моделями и вечеринках с боксером Джейком Полом.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой. После этого бизнесмен подружился с политиком.

*деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ