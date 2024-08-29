«Проведет остаток своей жизни в тюрьме»: Дональд Трамп пригрозил Марку Цукербергу

Бывший президент США Дональд Трамп обратился к основателю Meta* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) Марку Цукербергу. Политик пригрозил программисту тюрьмой в случае заговора против него.

В своей книге «Спасти Америку», которая должна выйти в свет 3 сентября, Трамп рассказал о встрече с Цукербергом и его женой Присциллой Чан в 2020 году, во время его первого президентского срока. Кандидат на пост главы государства от партии республиканцев пишет, что предприниматель пришел с супругой в Белый дом и «был таким милым, как только мог». При этом, как утверждает Трамп, программист замышлял против него заговор, пишет Politico.

Речь идет о пожертвовании $ 420 млн, которые выделили Цукерберг и Чан. Эти деньги они направили на помощь проведения выборов во время пандемии коронавируса в 2020 году: на новое оборудование для подсчета голосов, средства индивидуальной защиты и т. д. Консерваторы заподозрили, что Цукерберг хочет повлиять на ход голосования для победы Джо Байдена. Деньги впоследствии назвали «цукербаксами».

«Если он сделает что-то незаконное на этот раз, он проведет остаток своей жизни в тюрьме», — пригрозит Дональд Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что был в хороших отношениях с президентом Владимиром Путиным.