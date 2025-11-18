«Сменила много владельцев»: раскрыта судьба «Лады Калины», на которой ездил Путин

Стала известна судьба автомобиля, на котором президент России Владимир Путин ездил по Дальнему Востоку. Речь идет о «Ладе Калине» - на отечественном авто в 2010 году глава государства с журналистами и чиновниками прошел маршрут от Хабаровска до Читы.

О судьбе машины сайту Kp.ru рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.

«"Ладу Калину" президент подарил одному из рабочих. Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники», - рассказал Никитин.

Дорогу, по которой ездил президент, давно обновили, она в хорошем качестве, а машина президента стала талисманом качественного дорожного строительства, подчеркнул министр.

По его словам, на Дальнем Востоке идет обновление транспортной инфраструктуры: заработал транспортный коридор, модернизируются порты, появились две частные железные дороги.

