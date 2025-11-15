Алена Свиридова заявила, что продала машину и передвигается на метро. Об этом сообщает aif.ru.

Певица Алена Свиридова призналась, что давно передвигается по Москве пешком. Когда знаменитости надо куда-то поехать, она использует общественный транспорт.

«Я очень много хожу. Давным-давно продала машину и вот уже который год передвигаюсь пешком, либо езжу в метро. И мне это нравится! Никто ко мне не пристает, даже когда узнают, просто застенчиво улыбаются», — рассказала она.

Свиридова заявила, что она не Филипп Киркоров, чтобы ее узнавал каждый второй. Знаменитость добавила, что с ее графиком ей не всегда удается выбираться в спортзал.

«Да, у меня хорошая генетика, хорошее здоровье, так что мне не требуется сильных ограничений и упорного труда. Хотя, может, я и не совсем понимаю, что такое „упорный труд“. У меня настолько загружены дни!» — заявляет она.

