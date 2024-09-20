Служит в батальоне «Ахмат»: что известно о задержанном за стрельбу в Wildberries Умаре Чичаеве

Задержанный за стрельбу у офиса Wildberries Умар Чичаев рассказал, что служит в спецподразделении Росгвардии «Ахмат-1», базирующемся в Чечне. Он является заместителем командира.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Чичаев сообщил о месте службы на суде по избранию меры пресечения. Известно, что мужчина женат, у него четверо детей.

Обвиняемый просил суд закрыть процесс: он пожаловался на головокружение и плохое самочувствие. Суд удовлетворил его просьбу.

Как уточняет ТАСС, Басманным судом принято решение об аресте задержанного. Он взят под стражу на 1 месяц и 30 суток.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вышла на связь со слезами после стрельбы у офиса и гибели двоих человек. Она обратилась к бывшему мужу со словами: «Владислав, что ты творишь?»