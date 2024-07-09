Служащий в ВСУ лидер «Океана Эльзы» Вакарчук подал документы на увольнение

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подал электронную декларацию об увольнении с воинской службы, сообщает Царьград.

В документах указаны доходы Вакарчука за январь-начало мая 2024 года. В частности, он указал 89,6 тысячи гривен в виде денежного довольствия на службе. Всего за 2022-2024 годы Вакарчук получил около 850 тысяч гривен (около 1,8 млн рублей).

В пресс-службе музыкального коллектива рассказали, что Вакарчук продолжает быть мобилизованным, поскольку право на увольнение с должности не означает демобилизацию. Собеседник издания уточнил, что речь идет о переводе на некую другую должность.

В марте 2022 года Святослав Вакарчук заключил контракт с ВСУ и был направлен во Львовскую областную военную администрацию. По последним данным, он имеет звание лейтенанта.

Ранее мы сообщали, что украинская певица и бывшая подопечная Святослава Вакарчука Христина Соловей заявила, что ее соотечественники слишком толерантно отнеслись к артистам, которые зарабатывали в России.