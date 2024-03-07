«Мы очень толерантны»: певица Соловей накинулась с обвинениями на русскоязычных артистов Украины

Украинская певица Христина Соловей заявила, что ее соотечественники слишком толерантно отнеслись к артистам, которые зарабатывали в России. Об этом она заявила в интервью журналистке Марии Ефросининой, опубликованном на YouTube.

Бывшая подопечная продюсера Святослава Вакарчука решила высказаться о русскоговорящих украинских артистах, которые долгое время зарабатывали в России. Она уверена, что они зря размывали мосты между двумя странами. Соловей считает, что у них «руки в крови», а публика отнеслась к этим деятелям шоу-бизнеса слишком толерантно.

«По-моему, мы очень толерантны к тем, кто когда-то ошибся, даже к тебе», — сказала Соловей.

Журналистка Ефросинина, которая ранее вела множество передач на русском языке, возразила певице. Она отметила, что у украинцев был запрос именно на русскоязычный контент. Мария привела в пример Святослава Вакарчука, который давал множество концертов с группой «Океан Эльзы».

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