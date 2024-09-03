«Слишком опасно»: Джо Байдену запретили подходить к людям

Президенту США Джо Байдену запретили выходить в толпу. Это сделано из соображений безопасности.

О запрете сообщает РИА Новости.

Байден при общении с журналистами, входящими в пул Белого дома, признался, что Служба безопасности предупредила об опасности подходить к скоплениям людей.

«Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба говорит мне не делать этого… поскольку они утверждают, что это слишком опасно», - поделился американский президент.

О запрете стало известно после того, как в США было совершено покушение на экс-президента Дональда Трампа. Политика ранили в ухо в ходе предвыборного выступления в июле.

Ранее Трамп посмотрел кадры с отдыха Байдена на пляже и заявил, что у Штатов как будто нет президента. Он также заявил, что нынешний глава США «близок к стадии овоща».