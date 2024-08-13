Скоро станет овощем: Трамп дал негативный прогноз по здоровью Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп сравнил действующего президента страны Джо Байдена с овощем. Об этом он рассказал в интервью миллиардеру Илону Маску в социальной сети X (бывший Twitter).

Трамп смотрел кадры Байдена с отдыха на пляже, где тот едва ходил. По словам кандидата в президенты США от Республиканской партии, у страны как будто нет президента.

«Байден близок к стадии овоща, по моему мнению», — считает политик.

Экс-глава Белого дома добавил, что Байден вышел из президентской гонки в США из-за переворота. Республиканец, говорит Трамп, «уделал» оппонента на дебатах. Маск, в свою очередь, сказал, что Байдена «отвели за сарай и застрелили». Этот выражение означает положить конец чьим-то страданиям.

При этом, по словам Трампа, Харрис будет хуже, чем Байден, если станет главой государства.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что был в хороших отношениях с Владимиром Путиным. Также он назвал российского лидера умелым переговорщиком.