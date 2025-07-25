«Следы неандертальской наследственности»: ученые раскрыли секрет долголетия Оззи Осборна

Ученые раскрыли секрет долголетия рок-музыканта Оззи Осборна. Обнаружилось, что певец был уникальными не только как артист, но и его геном представлял собой настоящую научную сенсацию.

Об этом в своем Telegram-канале пишет профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

Легендарный музыкант скончался в возрасте 76 лет. Хотя, как иногда заявлял сам Осборн, при его бурном образе жизни он не должен был дожить и до пятидесяти. К слову, сам исполнитель несколько лет назад признался, что после смерти хотел бы завещать свое тело науки.

Феномен живучести Оззи Осборна заинтересовал ученых еще в 2010 году. Генетики из американской компании Knome Inc. расшифровали геном певца и выяснили, что с точки зрения биологии артист оказался весьма уникальным экземпляром.

Специалисты установили, что у «Князя тьмы» были редчайшие, ранее не встречавшиеся науке мутации в генах, отвечающие за переработку алкоголя и запрещенных веществ *(Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Другими словами, организм Оззи «обезвреживал» то, что для кого-то другого могло быть смертельным.

Ольга Ткачева раскрывает подробности. Обнаруженная в ДНК рок-певца мутация гена ADH4 делала его склонность к спиртному в шесть раз выше среднего показателя. Это объясняет, почему он так легко «подсаживался» и почему с таким трудом «завязывал» с дурными пристрастиями. И тем не менее он прожил с этим долгие годы.

Мутация в гене TTN, связанном с работой нервной системы, объясняет как его устойчивость к громкому звуку, так и появившиеся позднее паркинсонические треморы. Кроме того, у музыканта был замедленный метаболизм кофеина. Это значит, что даже чашка кофе действовала на него дольше и сильнее. Следовательно, энергетики и стимуляторы работали в его теле с особой интенсивностью.

«Что особенно символично — в его ДНК нашли следы неандертальской наследственности. Немного, но достаточно, чтобы добавить мифу еще один штрих: он действительно был последним из первобытных рокеров. Исследование генома Оззи стало важным шагом в изучении влияния генетики на выносливость, зависимости, здоровье и реакцию организма на внешние стимулы», — написала профессор.

Ранее мы писали о том, что российская певица Вика Цыганова резко осудила идею увековечить память Осборна в России.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.