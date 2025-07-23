«Пусть упокоится в аду»: Вика Цыганова резко осудила идею увековечить память Осборна в России

22 июля ушел из жизни легенда хеви-металла Оззи Осборн. Российские фанаты лидера Black Sabbath скорбят по нему и предложили увековечить память музыканта, назвав в честь него, к примеру, одну из улиц в нашей стране. Певица Вика Цыганова возмущена этой инициативой и обвинила народ в поклонении сатанизму.

«Пусть упокоится в аду товарищ Оззи Осборн. Хочу сказать, в Библии сказано: „Не сотвори себе кумира“. Но народ сегодня ударился в неоязычество и даже в сатанизм. Все эти религии страшные Я считаю, что мы должны уберечь своих детей от проявления ада», — приводит слова исполнительницы Абзац.

По словам Цыгановой, общество и так находится в «апокалипсисе», поэтому нужно возвращаться к своим истокам. В качестве альтернативы артистка предложила поставила памятник Игорю Талькову.

С мнением певицы согласился настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко. Священник отметил, что такие люди, как Осборн, не являются примерами для подражания и тем более для прославления. Судя по скандальному и эпатажному образу знаменитости, его вряд ли ждет Царствие Небесное, уверил Александр Ильяшенко.

С идеей назвать в России улицу в честь Осборна выступил лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук). Музыкант считает, что ушедший из жизни артист сформировал целый пласт музыкальной культуры, о котором нужно помнить.

Ранее мы писали, что музыкант Оззи Осборн перед смертью заморозил ДНК ради клонирования в будущем.