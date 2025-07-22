Следствие заинтересовалось двумя Mercedes, на которых мог ездить Владимир Кехман

Следствие заинтересовалось двумя машина Mercedes, на которых мог ездить директор МХАТа и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман. При этом транспортные средства не оформлены на него, но руководитель, предположительно, пользовался иномарками.

Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, в автосалоне в Пулково произвели выемку по конкретной покупке в рамках оперативных мероприятий, связанных с Кехманом. Источник пишет, что следствие интересуют машины Mercedes S-Класс и Mercedes G-Класс. Правоохранители проверяют документы.

Мероприятия проходят в рамках дела о растрате и присвоении. В нем фигурируют контракты по реконструкции старой сцены МХАТа, работы по которой шли не один год.

Напомним, Кехмана 9 июля доставили в СК, сначала у него прошли обыски. Директор МХАТа находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось об обысках в Михайловском театре.