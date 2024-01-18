Скинули юбки: откровенный танец на детском конкурсе возмутил публику

На детском конкурсе в Ангарске показали откровенный танец под песню Ирины Аллегровой «Императрица». Публика возмутилась движениям участников, которые выступали в местном доме культуры. Об этом сообщает Kp.ru.

Зрители были шокированы номером, который подготовили школьницы. Сначала они вышли в длинных юбках, а после сняли их и остались в коротких нарядах. В какой-то момент они стали шлепать хлопать друг друга по ягодицам.

«Кажется, что рты непроизвольно открыли не только все в зале, но и в жюри», — поделилась мнением одна из зрительниц.

Другая собеседница напомнила о слове «уместность». Высказался и руководитель дворца культуры Михаил Банин-Коханов. По его словам, ничего страшного в выступлении нет. На конкурсе якобы представляли разные стили танцев, в том числе и такой.

Как сообщила руководитель студии, которая представляла номер, участницами танца стали девушки от 16 до 40 лет. Хотя сам конкурс был детский, поэтому возраст должен был не превышать 18 лет. При этом в этот день на сцене выступали коллективы дошкольников и младших школьников.

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