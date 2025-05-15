«Скажу ужасную вещь»: Симоньян призналась, что разрешает детям не делать домашнее задание и пропускать школу

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что разрешает детям пропускать школу, если не хочется вставать. Также в семье позволяют не делать домашнее задание.

О воспитании детей Симоньян рассказала в Telegram-канале.

Она назвала себя нестрогой мамой: никогда не говорит «нет», разрешает детям шуметь, звать в гости друзей, оставлять их на ночевку, менять кружки сколько угодно.

«Скажу ужасную вещь - я разрешаю даже не делать домашнее задание. Или пропустить школу, если очень не хочется вставать», - поделилась Симоньян.

Также она перечислила несколько «нерушимых правил». Так, в семье обязательно домашнее обучение.

«5 языков, история, литература, культура, плавание, - то, что мы проходим дома с домашними учителями, все это не обсуждается», - рассказала главный редактор RT.

Симоньян запрещает детям фастфуд, чипсы, газировку. Десерт – мороженое или кусок домашней шарлотки – можно не более двух порций в день и только после овощей. Макароны, пельмени, хлеб и картошку разрешается пару раз в неделю. Все приемы пищи обязательно включают порцию овощей.

В семье с уважением относятся к старшим, младшим и помощникам. Гаджеты выдаются на час в день.

Ранее Симоньян делилась, что всегда хвалит детей и ругает только за недостойное поведение.