Маргарита Симоньян призналась, что ругает детей только за недостойное поведение

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что всегда хвалит детей, а ругает только за недостойное поведение. Она считает, что мать должна давать уверенность в себе. О воспитании детей Симоньян рассказала в Telegram-канале.

У медиаменеджера спросили, хвалит ли она безоговорочно детей и указывает ли на какие-то недочеты, ошибки. Выяснилось, что главный редактор RT во всем поддерживает детей.

«Я всегда хвалю. Ругать могу только за недостойное поведение. Не настаиваю, что это правильно, но у меня вот так. Никогда не скажу 11-летней дочке, что она плохо пишет, или пятилетней, что у нее нет таланта для фигурного катания», - поделилась Симоньян.

Она уверена: «поругать найдется кому». Поэтому мама «должна давать уверенность в себе», размышляет медиаменеджер.

Ранее Симоньян рассказывала, что не знает армянский язык – семья журналистки много поколений живет в России. Ее дети разговаривают на русском. Также она делилась, что в одном доме живут 20 родственников.