«Здесь только прислуживает»: экс-адвокат Пашаев в суде поругался с конвоем

Обвиняемый по делу о мошенничестве бывший адвокат Эльман Пашаев в суде поругался с сотрудником конвоя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, все произошло 12 марта в Московском гарнизонном военном суде, где рассматривали ходатайство о продлении Пашаеву меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователь заседания запросил провести его в закрытом режиме.

Корреспондент сообщил, что экс-адвокат был в небольшом зале, а в момент открытия «клетки» места стало еще меньше. Мужчина поздоровался со своими родственниками, но в какой-то момент немного «потолкался» с конвоиром. Сотрудник предупредил обвиняемого о последствиях за подобное поведение.

Эльман не стал молчать и ответил ему, что его судьбу будут решать судья и следователь. Он указал сотруднику, что тот полицейский, который «здесь только прислуживает». При этом мужчина употребил мат. Конвоир сначала даже не хотел снимать с бывшего адвоката наручники, но в итоге руки были освобождены.

Отмечается, что небольшая перепалка продолжилась. Пашаев порекомендовал сотруднику проявить свои сильные стороны на СВО и стал сомневаться в его смелости. Тот же ответил, что обратиться к председателю с просьбой не пускать родственников обвиняемого на заседания.

Когда судья пришел, ссора завершилась.

Напомним, что Пашаева задержали за мошенничество в особо крупном размере. Бывший адвокат пообещал мужу блогера Елены Блиновской Алексею, что сможет за деньги освободить его и супругу от уголовной ответственности. Он получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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