Шла с неопытным гидом: раскрыты страшные подробности ЧП с застрявшей в горах Киргизии россиянкой

Застрявшая на пике Победы российская альпинистка Наталья Наговицина оказалась в трудном положении из-за гида-новичка. Мужчина сорвался на самом опасном участке маршрута и захватил клиентку с собой.

Знакомые альпинисты Натальи рассказали aif.ru, что группу туристов на одну из самых опасных вершин планеты повел неопытный гид Роман, который предположительно даже ни разу не был на горе.

По словам друзей альпинистки, спуск проходил очень странно — члены группы шли раздельно. В группе были в основном иностранцы. Наталья, ко всему прочему, страховала гида, будучи его клиенткой.

Когда россиянка проходила с гидом самый опасный участок — Черную скалу, мужчина сорвался и потянул за собой Наталью. Однако Роман отделался легкими ушибами, а женщина сломала ногу, полностью потеряв способность к передвижению.

«Немец и итальянец пришли к месту падения Натальи, принесли ей спальник, газ, воду и еду. Потом вернулись обратно в безопасное место на Важа Пшавелу», — объяснили знакомые россиянки.

16 августа прилетел вертолет, который должен был эвакуировать Наталью, но на взлете его закрутило, и он рухнул прямо на людей. Позже спасателям удалось спасти Романа и немца Гюнтера.

Отметим, что каждый член группы заплатил за восхождение около 400 тыс. рублей.

Ранее появилась информация о смерти Натальи Наговициной, но ее не подтвердил начальник пресс-службы МЧС Киргизии Адил Чаргынов.