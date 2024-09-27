Школьникам на Сахалине устроили демонстрацию аборта крупным планом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Старшеклассникам школы в Охе на Сахалине показали на большом экране процесс аборта. По словам очевидцев, детей собрали перед уроками в актовом зале, при этом рассказав, что им продемонстрируют абортирование. Тем, кому увиденное было неприятно, предложили «не смотреть».

Ученики рассказали, что многие в итоге отворачивались и не смотрели на экран, где показывали аборт. Во время лекции спикер утверждал, что девушкам лучше рожать и не отказываться от плода.

«Говорили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной», — рассказал один из очевидцев.

Журналисты пытались связаться с директором школы, однако она сначала сбросила звонок, а после перезвонила и пообещала дать комментарий позже.

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