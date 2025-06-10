Шерстяная пилотка и кимоно: российским полицейским обновили форму

Начиная с 10 июня, в России вступает в силу новое постановление правительства, согласно которому у сотрудников МВД меняется описание форменной одежды. Об этом сообщает ТАСС.

Со вторника, у российских правоохранителей появятся такие новые предметы одежды, как куртка демисезонная, облегченные брюки, облегченные спортивные туфли и, неожиданно, кимоно. Более того, вместо одного комплекта облегченного повседневного костюма полицейским полагает два. А вот количество шерстяных брюк на одного служителя закона сократилось с трех до двух.

Что касается работниц МВД, их тоже не обошли вниманием. Вместо шерстяной фуражки женщинам в погонах теперь будут выдавать шерстяную пилотку. Демисезонные и зимние полусапоги заменят на обычные сапоги.

При этом, как следует из постановления, тип выдаваемой обуви будет отличаться в зависимости от климата конкретного региона. Кроме того, изменилось и общее положение о вещевом обеспечении МВД в мирное время. В частности, это коснется погон и съемных муфт.

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