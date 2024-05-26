Шансы на выздоровление малы: врачи дают полгода основателю «Магнита» Галицкому на фоне рецидива рака
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Российский миллиардер Сергей Галицкий, основатель торговой сети «Магнит», страдает от онкологического заболевания. Бизнесмен борется со смертельным недугом, однако врачи дают неутешительные прогнозы.
Вчера, 25 мая, миллиардер показался на публике и крайне удивил общественность своим внешним видом. Он резко похудел и поседел. По словам журналиста Ивана Карпова, так на Галицком выглядят последствия химиотерапии.
Источник поделился информацией о состоянии здоровья Галицкого в своем Telegram-канале Инсайды от Карпа. Так, журналист отметил, что у предпринимателя случился рецидив рака, а в декабре ему озвучили неблагоприятный прогноз.
«Еще в декабре врачи поставили владельцу Краснодара неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет организм», — написал Карпов.
Ранее актриса Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с онкологией. В этот период жизни она научилась любить свое тело в любом виде.