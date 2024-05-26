Шансы на выздоровление малы: врачи дают полгода основателю «Магнита» Галицкому на фоне рецидива рака

Российский миллиардер Сергей Галицкий, основатель торговой сети «Магнит», страдает от онкологического заболевания. Бизнесмен борется со смертельным недугом, однако врачи дают неутешительные прогнозы.

Вчера, 25 мая, миллиардер показался на публике и крайне удивил общественность своим внешним видом. Он резко похудел и поседел. По словам журналиста Ивана Карпова, так на Галицком выглядят последствия химиотерапии.

Источник поделился информацией о состоянии здоровья Галицкого в своем Telegram-канале Инсайды от Карпа. Так, журналист отметил, что у предпринимателя случился рецидив рака, а в декабре ему озвучили неблагоприятный прогноз.

«Еще в декабре врачи поставили владельцу Краснодара неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет организм», — написал Карпов.

Ранее актриса Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с онкологией. В этот период жизни она научилась любить свое тело в любом виде.