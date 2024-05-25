Кристина Кузьмина призналась, что научилась любить себя во время борьбы с раком

Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с онкологией. Актриса призналась, что во время лечения от рака она научилась принимать себя и свое тело в любом виде. Об этом сообщает StarHit.

В 2013 году у Кристины Кузьминой обнаружили рак, после чего девушка начала курс химиотерапии. Актрисе пришлось отказаться от многого, в том числе и от роскошных волос.

«Для женщин остаться без волос – большая травма. Но именно в то время я научилась любить себя любой – с длинными волосами, с короткими и без них. Просто однажды поняла, что красота человека не во внешности. Она идет изнутри», – поделилась звезда.

Несмотря на болезнь, Кузьмина не бросила театр и продолжила заниматься любимым делом. Хотя, по признанию актрисы, играть на сцене тогда было нелегко.

«Я работала, играла в спектаклях и мюзиклах, проходя параллельно курс химиотерапии. Безусловно, было тяжело. Но именно благодаря этому я поняла, что мы совершенно не знаем ресурсов своего удивительного организма», – отмечает Кристина.

Работа стала настоящим спасением для знаменитости. Кузьмина подчеркнула, что именно театр и активный образ жизни помогли ей справиться со всеми трудностями.

«От своих страхов нужно бежать, нельзя погружаться в пучину отчаяния. Я старалась жить так, будто ничего и не происходит», – заключила она.

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