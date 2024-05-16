Сестра жены главного кадровика МО РФ Юрия Кузнецова срочно продает дом на Кубани

Сестра жены начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова экстренно выставила дом в Краснодаре на продажу. Сделала она это на фоне скандала с генералом. Напомним, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 48-летняя сестра супруги Кузнецова пытается избавиться от особняка за 125 миллионов рублей. Он расположен в элитном районе города. В нем есть четыре спальни, бассейн, баня, спортивный зал, а также к нему прилагается земельный участок восемь соток. Строился дом по дизайнерскому проекту и при ремонте выбирались только дорогостоящие материалы. Примечательно, что выполнен он в том же стиле, что и недвижимость, считающаяся предполагаемой взяткой кадровика.

По какой причине женщина решила продать особняк, неизвестно.

Напомним, что при обысках у Юрия Кузнецова были обнаружены более 100 миллионов рублей наличными, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Ранее стало известно, что официально приобрел Юрий Кузнецов за четыре года службы.