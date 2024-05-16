Сергея Шойгу заметили рядом с министром культуры Ольгой Любимовой в Пекине

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу замечен среди гостей в зале Государственного большого театра Китая, где должен состоятся торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином и открытия Года культуры России. Компанию ему составила министр культуры Ольга Любимова.

На фотографии, опубликованной Telegram-каналом «Наш Regnum», запечатлен Шойгу в классическом костюме черного цвета, который он дополнил бордовым галстуком.

Ольга Любимова заняла кресло в соседнем ряду. Для мероприятия она выбрала темный пиджак и юбку миди бежевого оттенка. Образ она дополнила классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке в тон юбке.

Судя по снимку, бывший глава Минобороны и переназначенная на должность министра культуры Любимова о чем-то беседовали в ожидании начала представления.

16 мая президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после инаугурации, которая состоялась 7 мая. В Пекине Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Совет Безопасности РФ указал Сергея Шойгу как секретаря структуры на своем официальном сайте. Экс-министр обороны появился на сайте во вкладке руководства совещательного органа.